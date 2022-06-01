Евро 1 июня дешевеет к доллару в рамках коррекции

Курс евро опускается к доллару в первый летний день в рамках затянувшейся ещё с мая коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.57 EET курс евро к доллару снижается до 1,0724 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0733 доллара; курс доллара к иене растет до 129,38 иены со 128,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 101,92 пункта.

"Пара "евро-доллар" приближалась к уровню в 1,08 доллара, вернувшись из глубины в 1,0348 доллара, поэтому то, что мы наблюдаем, на самом деле технический откат", - отметил аналитик Vantage Markets Джейми Дутта (Jamie Dutta), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Курс евро продолжает опускаться к доллару вторую торговую сессию подряд после непрерывного роста в течение трех дней. В понедельник курс евро приближался к отметке в 1,08 доллара за евро. Затем котировки стали снижаться. Аналитики связывают ослабление европейской валюты с коррекцией.

При этом ранее в среду евро укреплялся - после публикации статистики. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае снизился до 54,6 пункта при прогнозе более сильного падения - до 54,4 пункта. Евро даже выходил в плюс к доллару, но удержаться в "зеленой" зоне ему не удалось.