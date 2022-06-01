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Остаток средств на корсчетах банков 01.06.22
10:26 01.06.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|29 апреля
|48572.1
|2 мая
|54926.6
|3 мая
|44891.7
|4 мая
|47532.2
|5 мая
|46282.4
|6 мая
|47765.1
|9 мая
|43674.8
|10 мая
|54975.4
|11 мая
|63929.6
|12 мая
|60644.3
|13 мая
|62506.6
|16 мая
|54861.2
|17 мая
|56482.3
|18 мая
|55575.6
|19 мая
|54242.8
|20 мая
|55154.3
|23 мая
|47549.0
|24 мая
|57645.0
|25 мая
|45425.0
|26 мая
|52315.5
|27 мая
|53626.8
|30 мая
|44433.9
|31 мая
|46866.8
|1 июня
|57170.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 1 июня - 29,2549 грн
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