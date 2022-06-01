CoinShares зафиксировала приток средств в криптофонды на фоне негативных рыночных настроений

Объем средств в криптовалютных инвестиционных продуктах за неделю увеличился на $87 млн. Такие данные приводят аналитики CoinShares.

Неделей ранее владельцы криптовалютных инструментов сократили свои позиции на $141,2 млн.

Смешанная динамика наблюдается с апреля. Приток средств в криптофонды с начала года достиг $0,52 млрд. Для сравнения, в 2021 году на аналогичном отрезке показатель составил $5,9 млрд.

Продукты на базе первой криптовалюты привлекли $69,4 млн и $369 млн - с января. В стоимостном выражении они достигли наименьшей оценки с июля 2021 года ($24,7 млрд).

Продолжился отток средств из Ethereum-фондов. За семь дней он составил $11,6 млн и $250 млн - с начала года.

Сохраняется интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. Вложения в них за неделю увеличились на $4,8 млн, с начала года - на $191 млн.

Прирост средств в другом популярном направлении для инвестиций, фондах на основе Solana, составил $1,8 млн и $104 млн соответственно.

Аналитики отметили рекордный интерес к продуктам на базе Algorand - приток средств за неделю составил $20 млн. Они связали это с запуском новых инструментов в экосистеме.

Напомним, цена первой криптовалюты впервые в истории снизилась по итогам девяти недель подряд. До этого рекордная серия не превышала семи недель.

Ранее аналитики JPMorgan назвали справедливую цену биткоина в $38 000.

Инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд и критик первой криптовалюты Питер Шифф допустили снижение котировок биткоина до $8000.



