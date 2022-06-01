Финансовые новости
- |
- 01.06.22
- |
- 09:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
CoinShares зафиксировала приток средств в криптофонды на фоне негативных рыночных настроений
08:55 01.06.2022 |
Объем средств в криптовалютных инвестиционных продуктах за неделю увеличился на $87 млн. Такие данные приводят аналитики CoinShares.
Неделей ранее владельцы криптовалютных инструментов сократили свои позиции на $141,2 млн.
Смешанная динамика наблюдается с апреля. Приток средств в криптофонды с начала года достиг $0,52 млрд. Для сравнения, в 2021 году на аналогичном отрезке показатель составил $5,9 млрд.
Продукты на базе первой криптовалюты привлекли $69,4 млн и $369 млн - с января. В стоимостном выражении они достигли наименьшей оценки с июля 2021 года ($24,7 млрд).
Продолжился отток средств из Ethereum-фондов. За семь дней он составил $11,6 млн и $250 млн - с начала года.
Сохраняется интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. Вложения в них за неделю увеличились на $4,8 млн, с начала года - на $191 млн.
Прирост средств в другом популярном направлении для инвестиций, фондах на основе Solana, составил $1,8 млн и $104 млн соответственно.
Аналитики отметили рекордный интерес к продуктам на базе Algorand - приток средств за неделю составил $20 млн. Они связали это с запуском новых инструментов в экосистеме.
Напомним, цена первой криптовалюты впервые в истории снизилась по итогам девяти недель подряд. До этого рекордная серия не превышала семи недель.
Ранее аналитики JPMorgan назвали справедливую цену биткоина в $38 000.
Инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд и критик первой криптовалюты Питер Шифф допустили снижение котировок биткоина до $8000.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
|Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро
|ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT
|Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|CoinShares зафиксировала приток средств в криптофонды на фоне негативных рыночных настроений
|Золото дешевеет 1 июля на фоне роста доходности гособлигаций США
|Доллар 1 июня достиг двухнедельного максимума по отношению к иене на фоне роста доходности в США
|Азиатские акции растут 1 июня, ослабление карантина в Китае дает надежду
|Индексы Уолл-стрит «откатили» после ралли на прошлой неделе с акцентом на инфляцию
|Минфин на аукционах ОВГЗ 31 мая привлек в госбюджет 2,6 млрд грн и $15,8 млн
|Банкиры прогнозируют отсутствие резких колебаний курса гривни в июне
Это интересно
|Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов
|Mercedes-Benz отказывается от компактных моделей в пользу роскоши
|Sony: смартфоны превзойдут по качеству зеркальные камеры не позднее 2024 года
|Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года
|Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году
|Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья
|Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров