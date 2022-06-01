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Золото дешевеет 1 июля на фоне роста доходности гособлигаций США
08:35 01.06.2022 |
Цена на золото в среду утром опускается за счет увеличения доходности американских госбондов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 13,7 доллара, или на 0,74% - до 1834,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,01% - до 21,468 доллара за унцию.
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) поднималась до 2,866% с уровня предыдущего закрытия в 2,844%. Показатель растет четыре торговые сессии подряд, с 2,742%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
"Прошлое ралли цен на золото остается уязвимым, поскольку доходность вновь растет после перерыва. Цена на золото остается переменчивой и немного снижается в ходе торгов, несмотря на некоторый уход от риска, который мы наблюдаем", - приводит газета Wall Street Journal комментарий старшего рыночного аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).
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