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Доллар 1 июня достиг двухнедельного максимума по отношению к иене на фоне роста доходности в США
08:05 01.06.2022 |
Доллар вырос до двухнедельного максимума по отношению к иене в среду, чему способствовала более высокая доходность казначейских облигаций, поскольку опасения по поводу глобальной инфляции вновь вспыхнули.
Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести основным валютам, включая Японию, вырос на 0,19% до 101,94, продолжив рост на 0,38% со вторника, когда данные показали, что потребительская инфляция в еврозоне взлетела до рекордного уровня.
Доллар США поднялся на 0,28% до 129,07 иены, а ранее достиг отметки 129,185 впервые с 18 мая.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций за ночь достигла 2,884%, что является самым высоким показателем с 19 мая.
Евро упал на 0,15% до 1,0718 доллара, продолжая отступать от более чем месячного пика в 1,0787 доллара, достигнутого в понедельник после того, как Европейский центральный банк перешел к более ястребиной позиции.
Индекс доллара упал до месячного минимума 101,29 в понедельник после того, как откатился от почти двухлетнего максимума выше 105, достигнутого в середине мая, поскольку инфляция в США и другие экономические индикаторы показали признаки достижения пика на фоне агрессивного ужесточения политики Федеральной резервной системы. .
Рынки оценили повышение процентной ставки на полпункта для заседаний ФРС в этом месяце и в следующем, в соответствии с сигналами политиков, но дальнейшие перспективы туманны.
Ежемесячный отчет о занятости в США, который должен быть опубликован в пятницу, может дать новые подсказки.
«Еще слишком рано говорить о долгосрочном пике DXY», - написали стратеги Westpac в клиентской записке, ссылаясь на индекс доллара.
«Агрессивное повышение ставок ЕЦБ на 180 базисных пунктов рассчитано до конца 2023 года, примерно так же, как и ФРС, но трудно представить, что ЕЦБ будет двигаться вперед».
Они писали, что индекс доллара может колебаться между 101 и 105 в течение «некоторого времени», прежде чем возобновится бычий тренд.
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