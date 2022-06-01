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Азиатские акции растут 1 июня, ослабление карантина в Китае дает надежду
07:52 01.06.2022 |
Акции Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в среду утром, так как ослабление карантина в Китае дает некоторую надежду на экономические перспективы.
Китайский Shanghai Composite прибавил 0,03% к 22:32 по восточному времени (2:32 по Гринвичу), а Shenzhen Component прибавил 0,08%. 1 июня Шанхай ослабил карантин, что вселяет надежду на рост экономической активности.
Индекс производственных закупок Caixin, опубликованный ранее в тот же день, в мае составил 48,1. Данные по-прежнему лучше, чем 48 в прогнозах, подготовленных Investing.com, и выше 46, зафиксированных в апреле 2022 года.
Акции азиатских технологических компаний также могут найти некоторую поддержку, поскольку китайские акции, зарегистрированные в США, зафиксировали свой первый месячный прирост с октября.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,66%, а австралийский ASX 200 прибавил 0,13%.
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,18%.
Южнокорейский рынок закрыт на праздник.
Инвесторы продолжали оценивать, насколько агрессивным будет ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции.
Казначейские бумаги продолжили снижение, подняв доходность 10-летних облигаций до 2,86%, поскольку инвесторы увеличили ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США. Свопы показывают, что инвесторы почти полностью оценили два повышения процентных ставок на полпункта в июне и июле.
Поскольку инфляция оказывает давление на потребителей, инвесторы также обеспокоены тем, что агрессивное ужесточение со стороны ФРС может вызвать рецессию. Потребительские цены в еврозоне в мае подскочили на 8,1% в годовом исчислении.
«В такие времена инвесторам нужен хрустальный шар», - отмечают в записке финансовые стратеги LPL Джефф Бухбиндер и Райан Детрик.
«Мы полностью осознаем, насколько сложно сейчас увидеть бычий прогноз для акций, и, безусловно, возможно повторное тестирование недавних минимумов, но на этой неделе мы изложим бычий прогноз на вторую половину года. Все начинается с инфляции».
«Существует повышенная обеспокоенность по поводу инфляции и способов, которыми центральные банки, вероятно, попытаются бороться с инфляцией», - заявила Bloomberg главный стратег Invesco Advisers по глобальным рынкам Кристина Хупер.
«Это перешло от страха инфляции к страху роста. Неопределенность выросла», - добавил Хупер.
Президент США Джо Байден встретился с председателем ФРС Джеромом Пауэллом во вторник, когда инфляция достигла 40-летнего максимума. Байден подчеркнул, что он уважает независимость центрального банка, но также подтвердил «активное внимание к борьбе с инфляцией» в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.
ФРС собирается начать сокращать свой баланс на $8,9 трлн и опубликовать Бежевую книгу позже в тот же день. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступят на отдельных мероприятиях в тот же день.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ВВП Австралии вырос на 0,8% в квартальном исчислении и на 3,3% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года, согласно данным, опубликованным ранее в тот же день.
Что касается данных, то в пятницу также будет опубликован отчет о занятости в США, включая данные о занятости в несельскохозяйственном секторе.
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