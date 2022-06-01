Индексы Уолл-стрит «откатили» после ралли на прошлой неделе с акцентом на инфляцию

Три основных индекса Уолл-Стрит закрылись снижением во вторник после ралли на прошлой неделе, поскольку волатильные рынки нефти продолжали держать в центре внимания стремительный рост инфляции, а инвесторы отреагировали на ястребиные комментарии представителя Федеральной резервной системы.

Энергетический сектор S&P, вышедший ранее на сессии, потерял позиции после сообщения о том, что некоторые производители рассматривают возможность приостановки участия России в производственной сделке ОПЕК+.

Политика Федеральной резервной системы также была в центре внимания инвесторов, поскольку президент США Джо Байден и председатель ФРС Джером Пауэлл встретились во вторник, чтобы обсудить инфляцию, которую Байден назвал перед встречей своим «главным приоритетом».

Это произошло после того, как глава ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что центральный банк США должен быть готов повышать ставки на полпроцента на каждом заседании до тех пор, пока инфляция не будет решительно обуздана.

«Рынок пытается выяснить, чем закончится игра для ФРС», - сказал Джек Янасевич, портфельный менеджер Natixis Investment Management Solutions.

И хотя более низкие цены на сырьевые товары были бы хорошей новостью для акций в долгосрочной перспективе, влияние отчета об ОПЕК и России на энергетический сектор могло немного напугать рынок во вторник.

«Это то, что заставляет рынок нервничать», - сказал Янасевич. «Когда мы начинали, сектором, который вел нас выше, была энергетика».

К закрытию сессии наибольшим спадом среди 11 основных отраслей промышленности S&P стала энергетика, снизившаяся на 1,6%.

Единственным сектором, выигравшим, были потребительские дискреционные акции, поднявшиеся на 0,8%, при этом Amazon.com стал самым большим ростом S&P по сравнению с одной акцией за день, а также услуги связи, поднявшиеся на 0,4%, поскольку Google был следующим по величине вкладчиком в S&P.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 222,84 пункта, или 0,67%, до 32 990,12 пункта, S&P 500 - на 26,09 пункта, или 0,63%, до 4 132,15 пункта, а Nasdaq Composite - на 49,74 пункта, или 0,41%, до 12 081,39 пункта.

Все три индекса выросли на прошлой неделе, прервав многолетнюю полосу неудач.

После снижения во вторник индексы S&P и Dow практически не изменились за май. Nasdaq показал месячное снижение на 2%.

«Сейчас слишком много опасений, чтобы рынки могли сформировать резкое V-образное дно», - сказала Кэрол Шляйф, заместитель директора по инвестициям BMO Family Office, которая считает, что акции в течение некоторого времени торгуются в боковом тренде из-за неопределенности, включая российско-украинские отношения. война, глобальная экономика и инфляция, а также политика ФРС.

«Часть этого - цены на энергоносители, потому что в конечном счете они действительно влияют на склонность людей тратить деньги. Люди действительно замечают более высокие цены в продуктовом магазине», - сказала она.

Ранее в тот же день данные показали, что доверие потребителей в США в мае несколько снизилось на фоне устойчиво высокой инфляции и роста ставок, в то время как отдельное чтение показало, что рост цен на жилье в США неожиданно увеличился до рекордных уровней в марте.

Другими ключевыми данными, которые должны быть опубликованы на этой неделе, являются ежемесячные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе для подсказок на рынке труда.

Котирующиеся в США акции Yamana Gold Inc выросли на 3,7% после того, как южноафриканская горнодобывающая компания Gold Fields Ltd согласилась купить канадскую горнодобывающую компанию в рамках сделки с акциями на сумму 6,7 млрд долларов.

Dexcom Inc закрылась в цене на 3% после того, как производитель систем мониторинга глюкозы опроверг информацию о переговорах о слиянии с производителем инсулиновых помп Insulet Corp.

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,82 к 1; на Nasdaq соотношение 1,44 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 показал четыре новых 52-недельных максимума и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 53 новых максимума и 58 новых минимумов.

На биржах США 15,52 млрд акций перешли из рук в руки во вторник по сравнению с 20-дневной скользящей средней в 13,25 млрд.