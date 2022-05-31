Минфин на аукционах ОВГЗ 31 мая привлек в госбюджет 2,6 млрд грн и $15,8 млн

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|75*
|76*
|77*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225866
|Первичное размещение UA4000225940
|Доразмещение UA4000225908
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|31.05.2022
|31.05.2022
|31.05.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|01.06.2022
|01.06.2022
|01.06.2022
|Дата оплаты процентов
|26.10.2022
|Дата оплаты процентов
|26.04.2023
|Дата оплаты процентов
|25.10.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|57.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Срок обращения (дней)
|56
|224
|511
|Дата погашения
|27.07.2022
|11.01.2023
|25.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|351 368 000
|1 790 093 000
|60 658 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|351 368 000
|1 790 093 000
|60 658 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|6 403 183 000
|1 790 093 000
|4 076 326 000
|Количество поданных заявок. шт
|34
|40
|39
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|34
|40
|39
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Поступление в бюджет
|346 318 841.84
|1 686 589 822.74
|61 313 712.98
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|78*
|79
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225775 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Первичное размещение UA4000225957
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|31.05.2022
|31.05.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|01.06.2022
|01.06.2022
|Дата оплаты процентов
|27.10.2022
|Дата оплаты процентов
|27.04.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|18.50
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|3.70
|9.50
|Срок обращения (дней)
|330
|70
|Дата погашения
|27.04.2023
|10.08.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|15 769 000
|550 234 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|15 769 000
|550 234 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|107 942 000
|550 234 000
|Количество поданных заявок. шт
|24
|3
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|24
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|9.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|9.50
|Установленная доходность. %
|3.70
|9.50
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|9.50
|Поступление в бюджет
|15 824 664.57
|540 390 313.74
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины