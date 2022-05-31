Банкиры прогнозируют отсутствие резких колебаний курса гривни в июне

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов ожидает стабилизацию карточного курса гривни для физлиц в июне и сохранение курсов экспортеров и импортеров.

"На июнь можно прогнозировать сохранение курсов экспортеров и импортеров. Что касается рынка банковского наличного для физлиц, он более-менее стабилизировался и не думаю, что там будут такие прыжки которые мы видели этой весной", – сказал он в ходе круглого стола Finclub во вторник.

Его мнение разделил ассоциированный эксперт "CASE Украина", экс-замдиректора департамента финстабильности Национального банка Украины (НБУ) Евгений Дубогрыз, который также отметил стабилизацию курса по сравнению со скачками, наблюдавшимися весной.

"Мне кажется, что у нас будет ползучая девальвация. Даже если НБУ будет взвешивать это, все равно давление на гривню есть, так как у нас война, проблемы с экспортом, с тем, что мы недополочуаем объем средств от наших партнеров, который нам очень нужен", – сказал эксперт.

Он отметил существование небольшой эмиссии гривни, которая влияет на инфляцию не прямо, а через инфляционные ожидания.

"Курс со временем НБУ будет менять, конечно, в сторону удорожания доллара", – указал Дубогрыз.

Как сообщилось, Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты, и зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн/$1, что привело к появлению "черного" рынка, на котором в первые дни курс достигал 39-40 грн/$1.

Позднее регулятор разрешил продажу валюты в отделениях, находящихся под угрозой захвата оккупантами, по решению их руководства, а с 21 мая отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривни в иностранную валюту по их карточкам за пределами страны. Ранее потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривни плюс 10%, или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.