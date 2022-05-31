Доля финучреждений, прогнозирующих ухудшение состояния финсектора в ближайшие полгода, выросла на 73% – опрос НБУ

Доля финансовых учреждений, прогнозирующих ухудшение состояния финансового сектора в ближайшие полгода, составила 83%, тогда как в ноябре 2021 года этот показатель достигал 10%, улучшения ожидают 9% респондентов, свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в мае.

Согласно ему, 88% топ-менеджеров указали на ухудшение положения дел в финсекторе за прошедшие полгода, 4% констатировали ухудшение. 7% руководителей оценивают нынешнее состояние финсектора как хорошее, 27% – как плохое, 2% - как очень плохое.

Указывается, что 94% участников опроса оценили общий уровень риска как высокий и 6% как средний.

Все респонденты указали главным источником риска на войну с Россией. Кроме того, среди наиболее крупных источников риска преобладали макроэкономические факторы: уровень инфляции, обменного курса, динамика притока инвестиций, стоимость активов и качество залога.

Среди основных угроз остался фактор мошенничества и кибернетических угроз – он на шестом месте. В то же время фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, лидировавший с 2018 года, даже не попал в десятку крупнейших источников риска.

Опрос проводился с 12 по 25 мая 2022 года. В нем участвовали руководители 22 банков, 12 страховых и одной инвесткомпании.