Евро снижается 31 мая, но настроен на самый большой месячный прирост за год

Евро потерял часть своего недавнего роста во вторник, но по-прежнему настроен на лучший месяц в году, поскольку рынки меняют позиции в ожидании повышения процентных ставок в Европе и возможности более медленных темпов повышения ставок в США.

Евро был на уровне 1,0745 доллара, снизившись на 0,3%, достигнув пятинедельного максимума в 1,0786 доллара за ночь, поскольку инфляция в Германии выросла до самого высокого уровня почти за полвека в мае на фоне резкого роста цен на энергоносители и продукты питания.

Это усиливает аргументы в пользу более агрессивного повышения ставок Европейским центральным банком, который, как ожидается, начнет повышать ставки в июле впервые с начала пандемии.

Данные по индексу потребительских цен еврозоны будут опубликованы позже во вторник, и аналитики ЦБА заявили, что данные Германии указывают на возможность того, что они также могут оказаться выше ожиданий.

Кроме того, «сегодня вечером выступает ряд официальных лиц ЕЦБ, которые, несомненно, обсуждают перспективы повышения процентных ставок в Европе», - говорится в записке для клиентов.

Евро также должен вырасти на 2,2% в мае, что станет самым большим месячным ростом за год.

Индекс доллара составил 101,63, упав за ночь до пятинедельного минимума 101,29. Индекс измеряет доллар США по отношению к шести аналогам, при этом наибольший вес придается евро.

«Акцент сместился с более высокой инфляции и дальнейшего повышения ставок на опасения по поводу того, оказало ли ужесточение ФРС давление на экономику и вызвало ли это ослабление доллара за последние несколько недель», - сказал Редмонд Вонг, рыночный стратег Saxo Markets Hong. Конг.

Он добавил, однако, что нет уверенности в том, что Федеральная резервная система откажется от агрессивных темпов ужесточения, и указал на ястребиные заявления в одночасье главы ФРС Кристофера Уоллера, отметив, что «эта тенденция к ослаблению доллара может измениться».

Инвесторы говорят, что восстановление настроений в отношении более рискованных активов и валют, отчасти вызванное ослаблением ограничений в китайском финансовом центре Шанхае, также недавно сказалось на долларе-убежище.

Новость о том, что лидеры Европейского Союза в понедельник в принципе согласились сократить большую часть импорта нефти из России к концу этого года, привела к росту цен на нефть и росту товарных валют.

Канадский доллар достиг отметки 1,2653 за доллар, близкой к месячному максимуму, достигнутому накануне. Австралийский доллар отскочил от своего минимума в 0,7163 доллара, чему также помогли данные PMI из Китая, которые оказались лучше, чем ожидалось, и в последний раз он составлял около 0,7180 доллара.