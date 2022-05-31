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Биржи АТР закрыли последние торги весны в основном ростом
12:34 31.05.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли последние торги весны в основном ростом, в лидерах оказались китайские индикаторы, а, например, японский, напротив, снизился - всё определила макростатистика, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,19%, до 3186,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,57%, до 2006,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index на - 1,04%, до 21343 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,61%, до 2685,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 1,03%, до 7211,2 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,33%, до 27279,8 пункта.
PMI в непроизводственном секторе Китая вырос до 47,8 пункта с 41,9 пункта месяцем ранее. А композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг увеличился до 48,4 пункта с 42,7 пункта в апреле.
При этом в Японии промышленное производство в апреле сократилось на 1,3% к марту после роста на 0,3% месяцем ранее, что и предопределило снижение Nikkei 225, хотя уровень безработицы в стране, с учетом сезонных колебаний, в апреле снизился до 2,5% с 2,6% в марте.
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