Биржи АТР закрыли последние торги весны в основном ростом

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли последние торги весны в основном ростом, в лидерах оказались китайские индикаторы, а, например, японский, напротив, снизился - всё определила макростатистика, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,19%, до 3186,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,57%, до 2006,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index на - 1,04%, до 21343 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,61%, до 2685,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 1,03%, до 7211,2 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,33%, до 27279,8 пункта.

PMI в непроизводственном секторе Китая вырос до 47,8 пункта с 41,9 пункта месяцем ранее. А композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг увеличился до 48,4 пункта с 42,7 пункта в апреле.

При этом в Японии промышленное производство в апреле сократилось на 1,3% к марту после роста на 0,3% месяцем ранее, что и предопределило снижение Nikkei 225, хотя уровень безработицы в стране, с учетом сезонных колебаний, в апреле снизился до 2,5% с 2,6% в марте.