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Стоимость золота растет 30 мая на ослаблении доллара
09:18 30.05.2022 |
Цена на золото в понедельник утром увеличивается на фоне удешевления американской валюты, инвесторы также продолжают следить за геополитической обстановкой, в том числе задержанием двух греческих танкеров Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,79 доллара, или на 0,42%, до 1859,09 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,69% - до 22,248 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 101,48 пункта. Его ослабление делает золото более доступным для покупки в другой валюте.
Также рынки продолжают следить за геополитическими рисками. Помимо ситуации вокруг России и Украины участники торгов обращают внимание на задержание греческих танкеров. Ранее иранские военные захватили два судна под греческим флагом в Персидском заливе. Власти Греции несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью и на этой неделе передали нефть американским властям.
Золото традиционно считается более надежным активом, поэтому глобальные риски и неопределенность поддерживают спрос на него.
В то же время аналитики указывают, что цены на золото могут оказаться под давлением. "Драгоценный металл может оказаться под давлением в ближайшее время на фоне признаков повышенного аппетита к риску у участников торгов", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.
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