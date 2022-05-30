Банки Бельгии с 1 июня начнут обменивать гривны на евро

По решению Национального банка Бельгии и согласно соглашению с Украиной, с 1 июня беженцы из нашей страны смогут обменивать гривны на евро в местных банковских учреждениях.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет The Brussels Times.

«Согласно соглашению между Национальным банком Бельгии и Украиной, украинские беженцы смогут обменивать банкноты гривны на евро. По решению федерального правительства, эта услуга будет предоставляться в кассах Национального банка или в частных банковских учреждениях, таких как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels. По рекомендации Европейской комиссии с апреля текущего года, украинские граждане смогут обменять до 10 000 гривен (€316) на каждого взрослого человека без каких-либо сборов или комиссий», - говорится в публикации.

Ожидается, что к такой практике вскоре присоединятся другие европейские страны.

Уточняется, что гражданам Украины, которые находятся в Бельгии, потребуется предоставить только Сертификат временной защиты, чтобы открыть собственный счет в местном банке с целью получать заработную плату или пересылать деньги. По данным издания, на территории страны находятся около 78 тыс. беженцев из Украины.

Как сообщалось, 24 февраля россия начала войну против Украины, агрессор проводит массированные обстрелы и бомбардировки украинских городов и поселков, совершает репрессии и зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях. На борьбу с захватчиками поднялся весь народ Украины.

Более 6 миллионов украинцев, преимущественно женщин и детей, должны были искать защиту от агрессии за рубежом. Европейский Союз впервые в истории активировал так называемую Директиву временной защиты, которая предоставляет украинцам, спасающимся от российской агрессии, право на проживание на территории ЕС и базовые социальные услуги, включая место жительства, медицинское обслуживание, образование и право на трудоустройство.