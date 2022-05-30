Еврооблигации Украины за неделю подешевели на 3,5%

Котировки украинских еврооблигаций за минувшую неделю, отмеченную очень тяжелыми боями с превосходящими российскими силами на Донбассе, снизились в среднем на 3,5% после нескольких недель роста.

По информации Bloomberg, меньше всего подешевели самые "короткие" бумаги с погашением в сентябре этого года – всего на 0,1%, до 70,8% от номинала, однако из-за близости срока погашения ставка по ним выросла до 171% годовых против 159,2% годовым неделей ранее.

Ставки бумаг с погашением в 2023-2024 гг. упали за неделю на 5,4-2,3 процентных пунктов (п.п.), среднесрочных – на 1,9-1,2 п.п., а самых "длинных" – на 1,0-0,9 п.п.

В частности, еврооблигации с погашением в сентябре 2023 года котировались по ставке 88,1% годовых, в сентябре 2024 года – 58,4% годовых, в 2025 году – 45,1%, в 2026 году – 36,7%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 гг. снизились до 32,4-27,6%, а самых "длинных" с погашением в 2032-2033 гг. – до 24,1-23,5%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 41,1%, в 2030 году – 22,1%, что соответственно на 1,8 п.п. и 0,7 п.п. выше показателей на конец прошлой недели.

Подешевели на минувшей неделе и ВВП-варранты, чьи котировки в конце прошлой недели достигли максимума с начала войны – 38,8% от номинала (по сравнению с 60% перед войной). На конец этой недели цена этих бумаг составляла около 37,9% от номинала.