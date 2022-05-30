«Чистая» продажа валюты Нацбанком на прошлой неделе подскочила до $1,43 млрд

Объем продажи валюты Национальным банком Украины в четвертую неделю мая стал рекордным с начала войны - $1 млрд 431,6 млн, тогда как ранее недельный максимум интервенций составлял до $770 млн, в частности, неделей ранее НБУ продал $650,4 млн.

Согласно информации Нацбанка на его сайте, за эту неделю он приобрел всего $7,5 млн, как и в предыдущую неделю.

Как сообщалось, НБУ с 21 мая отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривни в иностранную валюту по их карточкам за пределами страны. Ранее потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривни плюс 10%, или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.

Помимо того Нацбанк снизил вдвое потолок обналички гривневых карт за рубежом - до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.

В результате многие владельцы гривневых карт за рубежом в ожидании значительного роста курса увеличили операции по конвертации гривни.

В первые полторы недели после начатой Россией 24 февраля войны "чистая" покупка Нацбанком валюты составила $690,3 млн и EUR20 млн, так как запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.

Однако в последующие недели объем покупки валюты центробанком начал падать, тогда как объемы ее продажи - увеличиваться. В результате "чистые" интервенции НБУ в апреле выросли до $2,2 млрд с $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе. За четыре недели мая они уже достигли почти $3 млрд.

Всего с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 819,2 млрд и EUR110,97 млн, а продал $8 млрд 566,1 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.

В том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 162,3 млн и EUR110,97 млн, а продажа $5 млрд 795,9 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2022 года, согласно данным НБУ, составили $26,94 млрд, что на 4% меньше, чем на начало марта ($28,11 млрд).

