Доллар 30 мая дрейфует к месячным потерям, поскольку ставки ФРС ослабевают

Доллар восстановил потери на прошлой неделе в понедельник и был готов к первому месячному падению за пять месяцев, поскольку инвесторы отказались от ставок на то, что рост ставок в США будет способствовать дальнейшему росту, а опасения по поводу глобальной рецессии немного отступили.

Предстоящая неделя полна данных, которые могут дать представление о перспективах глобального роста, процентных ставках в США и долларе, включая данные индекса менеджеров по закупкам Китая, количество рабочих мест в США и данные о росте в сырьевом лидере Австралии.

Торговля, вероятно, не будет активной в понедельник, поскольку рынки акций и облигаций США будут закрыты в связи с государственным праздником, посвященным Дню поминовения.

В начале азиатской сессии доллар был немного слабее евро на уровне 1,0728 доллара, чуть выше пятинедельного минимума, упав примерно на 1,5% по отношению к единой валюте на прошлой неделе.

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары укрепились после пятничного ралли, в то время как иена немного ослабла на отметке 127,28 за доллар.

Австралиец колебался около трехнедельного максимума на уровне 0,7161 доллара, как и киви на уровне 0,6536 доллара.

«На этой неделе доллар может упасть еще больше. Если бы не блокировка Китая, мировые перспективы были бы ярче, а доллар - ниже», - сказал Джо Капурсо, глава отдела международной экономики Австралийского банка Содружества в Сиднее.

Индекс доллара, достигший максимума за последние два десятилетия в 105,010 ранее в мае, в понедельник оставался стабильным на уровне 101,660. Фунт стерлингов сохранил рост прошлой недели на уровне 1,2628 доллара.

Китайский юань оставался стабильным на уровне 6,7210 за доллар в оффшорной торговле, чему способствовал выход из карантина.

Шанхай заявил в воскресенье, что «необоснованные» ограничения для бизнеса будут сняты с 1 июня, в то время как Пекин вновь открыл часть своего общественного транспорта, а также некоторые торговые центры.

Большинство аналитиков опасаются говорить о полном прекращении недавнего укрепления доллара.

Но положительные данные по потребительскому спросу в США и ослабление ограничений в Китае помогают возродить надежды на глобальный рост, который, как правило, поддерживает валюты экспортеров за счет доллара.

Инвесторы также уловили намеки на то, что Федеральная резервная система после агрессивного повышения в течение следующих двух месяцев может взять передышку.

«ФРС не стала подтверждать призывы к еще большему ужесточению, что привело к тому, что прогнозные ожидания остановились», - сказал Джон Бриггс, глава отдела глобальной стратегии NatWest Markets.

Криптовалюты остаются в минусе, а биткойн изо всех сил пытается возместить убытки, понесенные во время широкой распродажи рискованных активов в начале месяца. В последний раз он купил 29 333 доллара.