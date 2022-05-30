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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Акции Азии 30 мая достигли 3-недельного максимума

07:19 30.05.2022 |

Фінанси

 

Смягчить настроение помогли новости о том, что власти Шанхая отменят многие условия для возобновления работы предприятий со среды, ослабив общегородской карантин, начавшийся два месяца назад.

Праздник в честь Дня поминовения в Соединенных Штатах может сделать сессию слабой в преддверии конца месяца, но самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии все же поднялся на 1,2% до трехнедельного максимума.

Японский Nikkei прибавил 2,0%, а южнокорейский вырос на 1,2%. Китайские «голубые фишки» укрепились на 0,8%.

Фьючерсы на Nasdaq прибавили еще 0,8% после роста на 6,8% на прошлой неделе, в то время как фьючерсы на S&P 500 укрепились на 0,5%, поднявшись на 6,6% на прошлой неделе, что стало их лучшей неделей в этом году.

Фьючерсы EUROSTOXX 50 прибавили 0,6%, а фьючерсы FTSE - 0,1%.

Инвесторы уловили намеки на то, что Федеральная резервная система после агрессивного повышения в течение следующих двух месяцев может затем замедлить ужесточение.

«Надежды, наивные или нет, на паузу в цикле ужесточения ФРС уже в сентябре продолжают находить отклик», - сказал Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии в NAB. «Денежные рынки снизили цены на дополнительное повышение ставок ФРС к концу 2022 года со 193 до 180 базисных пунктов».

«Однако это по-прежнему подразумевает повышение ставок на каждом оставшемся заседании ФРС в 2022 году, включая повышение на 50 базисных пунктов в июне и июле и не менее 25 базисных пунктов на каждом из оставшихся трех».

Одного лишь шанса на менее ястребиную позицию ФРС было достаточно, чтобы увидеть восстановление казначейских облигаций с доходностью 10-летних облигаций чуть выше шестинедельного минимума на уровне 2,74%. Это ниже пика в 3,203% 9 мая.

Более устойчивые рыночные настроения привели к снижению доллара-убежища и иены, в то время как курс евро был поддержан ястребиными комментариями представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые уже в июле отмечали повышение процентной ставки.

«Похоже, экономические данные США замедляются, официальные лица ЕЦБ обсуждают еще более быстрое повышение начальной ставки, а разница в начальных процентных ставках начала двигаться в пользу евро», - отмечает аналитик Goldman Sachs Зак Пандл.

«Резкое замедление экономики США, если оно не будет сопровождаться аналогичной слабостью в Европе, может привести к значительному восстановлению евро, хотя верно и обратное, если данные США окажутся лучше, чем ожидалось», - добавил Пандл. «Мы видим риски снижения роста в США и рекомендуем опционы пут USD/JPY, чтобы выразить это мнение».

Это подчеркивает важность основных данных США на этой неделе, которые включают в себя обзор производственного сектора ISM в среду и отчет о занятости в мае в пятницу.

Прогнозируется, что количество рабочих мест вырастет на 320 000 человек, хотя это будет меньше, чем в апреле, при безработице на уровне 3,5%.
По материалам: investing.com
 

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