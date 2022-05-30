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Уолл-стрит вырос 27 мая, зафиксировав самую длинную недельную серию неудач за последние десятилетия

07:11 30.05.2022 |

Фінанси

 

Уолл-стрит закрылась в пятницу резким ростом, так как признаки пиковой инфляции и устойчивости потребителей отправили инвесторов в долгие праздничные выходные с растущим оптимизмом в отношении того, что Федеральная резервная система сможет ужесточить денежно-кредитную политику, не ввергая экономику в рецессию.

Все три основных фондовых индекса США решительно прервали свои самые продолжительные еженедельные полосы проигрышей за последние десятилетия.

S&P и Nasdaq пережили семь недельных падений подряд, что стало самым продолжительным с момента окончания краха доткомов, в то время как восьминедельная распродажа голубых фишек Dow была самой продолжительной с 1932 года.

«Рынок уже не учитывал множество негативных новостей, многие (из которых) появились сразу», - сказал Кит Бьюкенен, портфельный менеджер GLOBALT в Атланте. «Теперь мы усвоили эти новости и действия, которые ФРС собирается предпринять, и мы завершаем сезон отчетности».

«Признаки выстраиваются в ряд, и проверяются флажки, которые, как мы ожидаем, разовьются, когда рынок начнет формировать дно», - добавил Бьюкенен.

В течение семи недель потерь S&P подряд, с 1 апреля по 20 мая в пятницу, индекс-лидер потерял 14,2% своей стоимости и угрожал подтвердить, что он находится на медвежьем рынке с момента своего рекордного закрытия 3 января.

Но на этой неделе в результате резкого разворота S&P восстановил большую часть утраченных позиций, поднявшись на 6,6%, что стало его лучшей неделей с ноября 2020 года.

«Было неизбежно, что полоса неудач прервется», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder в Нью-Йорке. «За коррекциями и медвежьими рынками следуют «восходящие» рынки».

В целом оптимистичный прогноз по доходам и уверенные экономические показатели подпитывают надежды на то, что ястребиные маневры ФРС по сдерживанию многолетней инфляции не приведут экономику к спаду.

Данные, опубликованные в пятницу, показали более высокие, чем ожидалось, потребительские расходы и, по-видимому, подтвердили, что инфляция, которая ослабила прогнозы корпоративных доходов и повлияла на настроения инвесторов, достигла своего пика.

Это, в сочетании с протоколом последнего заседания центрального банка по вопросам политики, на котором было подтверждено его обязательство обуздать резкие скачки цен, оставаясь при этом чувствительным к экономическим данным, помогло повысить склонность к риску.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 575,77 пункта, или 1,76%, до 33 212,96 пункта, S&P 500 прибавил 100,4 пункта, или 2,47%, до 4158,24 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 390,48 пункта, или 3,33%, до 12 131,13 пункта.

Все 11 основных секторов S&P 500 выросли на фоне слабой торговли, при этом наибольший процентный рост был отмечен в сфере потребительских товаров, технологий и недвижимости.

Акции Apple Inc, Microsoft Corp и Tesla Inc продемонстрировали самый сильный рост.

Сезон отчетности за первый квартал в значительной степени удался: 488 компаний из S&P 500 отчитались. По данным Refinitiv, из них 77% превзошли консенсус-прогнозы.

Акции Ulta Beauty прибавили 12,5% после оптимистичных квартальных отчетов о прибылях и убытках.

Акции компании по производству компьютерного оборудования Dell Technologies Inc выросли на 12,9% после превышения квартальных оценок прибыли и выручки.

Ритейлеры одежды Gap Inc и American Eagle Outfitters снизили свои годовые прогнозы прибыли. Последний упал на 6,6%, а первый восстановился и в итоге вырос на 4,3%.

Объемы торгов были небольшими в преддверии длинных выходных, когда фондовые рынки США закрылись в понедельник в связи с празднованием Дня памяти.

Объем на биржах США составил 10,92 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,13 млрд за последние 20 торговых дней.

Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 6,49 к 1; на Nasdaq соотношение 4,13 к 1 благоприятствовало росту.

S&P 500 показал 3 новых 52-недельных максимума и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 40 новых максимумов и 84 новых минимума.
По материалам: investing.com
 

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