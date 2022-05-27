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Золото дорожает 27 мая как актив-убежище
08:28 27.05.2022 |
Золото дорожает в пятницу утром как актив-убежище на фоне ухудшения состояния экономики США, также поддержку оказывает слабый курс доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.32 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,41 доллара, или на 0,24%, до 1851,94 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,53% - до 22,081 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается положительная динамика, чему способствуют два фактора. В первую очередь рост обусловлен предпочтением инвесторов приобретать хедж-фонды на фоне ухудшения состояния экономики США. Так, ВВП страны в первом квартале 2022 года, согласно второй оценке, снизился на 1,5% в пересчете на год. Аналитики, напротив, ожидали улучшения оценки до 1,3%. Первая оценка предполагала сокращения экономики США на 1,4%.
Также поддержку драгметаллу оказывает более слабый доллар, индекс которого уменьшается на 0,32%, до 101,5 пункта.
Кроме того, по мнению аналитиков ANZ, которое приводит газета Wall Street Journal, спрос на актив-убежище поддерживается за счет замедления роста экономики Китая из-за коронавирусных ограничений.
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