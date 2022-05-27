Доллар 27 мая упал до месячного минимума на фоне снижения числа прогнозов на повышение ставки ФРС

Доллар США упал до месячного минимума по отношению к основным валютам в пятницу, поскольку трейдеры понизили ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы на фоне признаков того, что центральный банк может замедлить или даже приостановить цикл ужесточения во второй половине года.

Индекс доллара, который измеряет доллар по отношению к корзине шести основных валют, упал до 101,43 впервые с 25 апреля. Ралли азиатских акций также подорвало спрос на доллар как на убежище.

По отношению к евро валюта США также упала до минимума с 25 апреля на уровне 1,0765 доллара и упала до минимума по отношению к фунту стерлингов с 26 апреля на уровне 1,2607 доллара.

Чувствительный к риску австралийский доллар вырос на 0,51% до 0,7136 доллара, а новозеландский доллар подскочил на 0,49% до 0,6510 доллара.

Индекс доллара на этой неделе снизится на 1,5% после падения на 1,37% на прошлой неделе. Это будет первое двухнедельное снижение с начала года.

Он достиг пика почти за два десятилетия выше 105 в середине месяца, но отступил на фоне признаков того, что ужесточение ФРС уже может замедлять экономический рост. Доходность казначейских облигаций также упала с многолетних максимумов, что еще больше подорвало доллар.

Доллар ослаб на 0,3% до 126,69 иены, постепенно снижаясь в течение последних трех недель с двухдесятилетнего максимума в 131,35.

«Инфляционные ожидания в США снизились, так что это способствовало исчезновению ожиданий ужесточения ФРС, которое оказало давление на доллар, особенно доллар-иену, который весьма чувствителен к дифференциалам доходности», - сказал Шиничиро Кадота, старший валютный стратег Barclays в 2018 году. Токио.

«Я думаю, что курс доллара и иены на данный момент достиг пика, но в среднесрочной перспективе это будет зависеть от инфляции».

Протоколы майского заседания ФРС, опубликованные в среду, показали, что большинство участников полагали, что повышение на 50 базисных пунктов будет уместным на июньских и июльских заседаниях по вопросам политики, но многие считали, что крупные, ранние повышения дадут возможность сделать паузу в конце года для оценки последствия ужесточения этой политики.

Однако лучшее отношение к риску не помогло биткойну, который упал на 0,9% до примерно 28 908 долларов, продолжив постепенное снижение на этой неделе с психологического уровня 30 000 долларов.