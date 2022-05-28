Азиатские биржи 27 мая закрылись ростом вслед за индексами Уолл-стрит

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52% - до 3139,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1965,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index на - 2,94%, до 20707 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,97% - до 2637,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%, до 7184,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,71%, до 26793 пунктов.

Ключевые индексы США в четверг закрылись ростом на 1,6-2,7% на отчетностях ряда американских компаний, в частности, Dollar Tree, Macy's и Williams-Sonoma. Данные по доходам укрепили надежды инвесторов, что потребители стали более устойчивыми к инфляции и повышению ставки ФРС.

Также инвесторы обратили внимание на статистику министерства труда США. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю уменьшилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели - до 210 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя всего до 215 тысяч.

Кроме того, росту азиатских индексов способствовали и отчеты местных компаний, таких как Alibaba и Baidu.