В Bloomberg предупредили об ужесточении регулирования криптовалют в Турции

Власти Турции разрабатывают законодательство, которое ужесточит контроль над криптоиндустрией и, вероятно, введет налог на некоторые транзакции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

Ожидается, что правящая Партия справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана внесет новые правила для местных криптобирж на рассмотрение парламента в ближайшие недели.

В числе предложений - требование к минимальному размеру капитала компаний в 100 млн лир (~$6 млн). Также глобальные криптоторговые платформы обяжут открывать филиалы, которые будут платить налоги в Турции.

Касательно налогообложения физических лиц власти не пришли к окончательному решению. Согласно собеседникам издания, правительство склоняется к введению «символического сбора» на покупку цифровых активов.

Новые меры регулирования обсуждались на совещании в офисе президента, с участием его заместителя Фуата Октая, министра финансов и казначейства Нуреддина Небати и главы Минторга Мехмета Муса, уточнили чиновники.

В стране, на фоне девальвации лиры, наблюдается рост популярности криптовалют.

Еженедельные объемы торгов биткоином в лире на LocalBitcoins. Данные: Coin Dance.

В 2021 году страна столкнулась с банкротством двух бирж цифровых активов - Thodex и Vebitcoin. После этого власти потребовали от платформ введения обязательной верификации пользователей и передачи информации о транзакциях на сумму более $1200.

В июле Министерство финансов и казначейства объявило о завершении работы над законопроектом о регулировании индустрии и анонсировало его передачу в парламент. В ведомстве отметили, что в документе не идет речь о запрете, но сделан упор на «более жесткую структуру» надзора.

Напомним, в сентябре президент Эрдоган заявил, что власти «ведут отдельную борьбу» с криптовалютами.



