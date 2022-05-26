Финансовые новости
- |
- 26.05.22
- |
- 12:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Bloomberg предупредили об ужесточении регулирования криптовалют в Турции
10:50 26.05.2022 |
Власти Турции разрабатывают законодательство, которое ужесточит контроль над криптоиндустрией и, вероятно, введет налог на некоторые транзакции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.
Ожидается, что правящая Партия справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана внесет новые правила для местных криптобирж на рассмотрение парламента в ближайшие недели.
В числе предложений - требование к минимальному размеру капитала компаний в 100 млн лир (~$6 млн). Также глобальные криптоторговые платформы обяжут открывать филиалы, которые будут платить налоги в Турции.
Касательно налогообложения физических лиц власти не пришли к окончательному решению. Согласно собеседникам издания, правительство склоняется к введению «символического сбора» на покупку цифровых активов.
Новые меры регулирования обсуждались на совещании в офисе президента, с участием его заместителя Фуата Октая, министра финансов и казначейства Нуреддина Небати и главы Минторга Мехмета Муса, уточнили чиновники.
В стране, на фоне девальвации лиры, наблюдается рост популярности криптовалют.
В 2021 году страна столкнулась с банкротством двух бирж цифровых активов - Thodex и Vebitcoin. После этого власти потребовали от платформ введения обязательной верификации пользователей и передачи информации о транзакциях на сумму более $1200.
В июле Министерство финансов и казначейства объявило о завершении работы над законопроектом о регулировании индустрии и анонсировало его передачу в парламент. В ведомстве отметили, что в документе не идет речь о запрете, но сделан упор на «более жесткую структуру» надзора.
Напомним, в сентябре президент Эрдоган заявил, что власти «ведут отдельную борьбу» с криптовалютами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
|Кабмин отсрочил обязательное использование е-подписи на защищенном носителе
|США решили лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг
|Антиреформа СБУ: как парламент предлагает изменить контрразведку и чем это опасно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ пока сохранит текущий фиксированный курс
|В Bloomberg предупредили об ужесточении регулирования криптовалют в Турции
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.05.22
|Остаток средств на корсчетах банков 26.05.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 25.05.2022
|НБУ обновил требования к актуариям в сфере страхования
Это интересно
|Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр
|Британия ищет альтернативу GPS из-за риска действий РФ
|Искусственный интеллект уничтожил вредоносное ПО менее чем за секунду
|The Wall Street Journal: Apple хочет, чтобы больше комплектующих для iPhone и MacBook производилось за пределами Китая
|Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн