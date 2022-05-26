Финансовые новости
- |
- 26.05.22
- |
- 12:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена на золото падает 26 мая на укреплении доллара
09:37 26.05.2022 |
Цена золота в четверг утром снижается на более дорогом долларе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 9.10 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,92 доллара, или на 0,16%, до 1843,38 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,62% - до 21,739 доллара за унцию.
Давление на стоимость драгоценного металла оказывает укрепляющийся доллар, индекс которого растет на 0,17%, до 102,23 пункта. Такой динамике американской валюты способствовал опубликованный в среду вечером протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, согласно которому регулятор считает уместным новые повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях.
"Техническая картина продолжает оставаться благоприятной, и, похоже, только заметное восстановление доллара положит конец ралли золота", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
|Кабмин отсрочил обязательное использование е-подписи на защищенном носителе
|США решили лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг
|Антиреформа СБУ: как парламент предлагает изменить контрразведку и чем это опасно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ пока сохранит текущий фиксированный курс
|В Bloomberg предупредили об ужесточении регулирования криптовалют в Турции
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.05.22
|Остаток средств на корсчетах банков 26.05.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 25.05.2022
|НБУ обновил требования к актуариям в сфере страхования
Это интересно
|Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр
|Британия ищет альтернативу GPS из-за риска действий РФ
|Искусственный интеллект уничтожил вредоносное ПО менее чем за секунду
|The Wall Street Journal: Apple хочет, чтобы больше комплектующих для iPhone и MacBook производилось за пределами Китая
|Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн