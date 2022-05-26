Доллар 26 мая колеблется около месячного минимума, так как в протоколах ФРС нет ничего удивительного

Доллар-убежище колебался около месячного минимума в четверг на фоне улучшения склонности к риску после того, как протоколы майского заседания Федеральной резервной системы подтвердили возможность приостановки повышения ставок после еще двух повышений на полпункта в июне и июле.

Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести основным валютам, практически не изменился на уровне 102,03, консолидировавшись вокруг этого уровня после кратковременного отскока сразу после протокола в среду.

Но этот шаг провалился, когда начался азиатский торговый день, и аналитики заявили, что в протоколах было мало сюрпризов. Уолл-стрит за ночь выросла, в то время как доходность долгосрочных казначейских облигаций оставалась стабильной.

Ранее на этой неделе президент Федеральной резервной системы Атланты Рафаэль Бостик уже предположил, что пауза может быть лучшим способом действий в сентябре для наблюдения за последствиями для экономики после еще двух повышений на 50 базисных пунктов в июне и июле.

«Формируется мягкий фон DXY с усилением аппетита к риску», - написали стратеги Westpac в клиентской записке, ссылаясь на индекс доллара.

«Однако еще слишком рано говорить о долгосрочном пике DXY», - добавили они. «DXY может немного колебаться, но откат к уровню 101 - это покупка».

Индекс доллара достиг пика почти за два десятилетия выше 105 в середине месяца, но признаки того, что агрессивные действия ФРС, возможно, уже замедляют экономический рост, побудили трейдеров сократить ужесточение ставок, при этом доходность казначейских облигаций также упала с многолетних максимумов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила в Токио до 2,76%, но на этой неделе в основном консолидировалась вокруг этого уровня.

Доллар практически не изменился до 127,325 иены, в то время как евро вырос на 0,14% до 1,06955 доллара благодаря комментариям главы Европейского центрального банка Кристин Лагард в начале недели, отметившим прекращение отрицательных процентных ставок в еврозоне в третьем квартале. Это привело к тому, что во вторник единая валюта достигла месячного максимума в $1,0748.

Стерлинг остался на уровне 1,2584 доллара. Австралиец упал на 0,07% до 0,7082 доллара.

Новозеландский доллар снизился до 0,6474 доллара после того, как потерял большую часть прибыли после ястребиных результатов заседания Резервного банка Новой Зеландии в среду, в результате которого он поднялся до трехнедельного максимума в 0,6514 доллара.