Фондовые биржи АТР снизились 26 мая на опасениях о возможной рецессии в США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снизились, инвесторы оценивают вероятность возникновения рецессии в США на фоне будущего повышения ставки, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3123,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1955,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,27%, до 20116,2 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,18%, до 2612,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,69%, до 7105,9 пункта, японский Nikkei 225 потерял 0,27%, до 26604,84 пункта.

В четверг днем рынки оценивают протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, большая часть участников заседания посчитала, что новое повышение учетной ставки на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях регулятора будет уместным.

Трейдеры пытаются оценить, сможет ли очередное ужесточение политики спровоцировать рецессию экономики США, которая в результате окажет влияние на всю мировую экономику.

"Мы все сомневаемся, что ФРС действительно сможет усмирить головокружительный уровень инфляции, не спровоцировав жесткой посадки", - приводит газета Wall Street Journal слова старшего рыночного аналитика City Index Мэтта Симпсона (Matt Simpson).