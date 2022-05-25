Банки в апреле выдали кредитов МСБ под портфельные гарантии на 13 млрд грн - Минфин

Банки-участники программы по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу под портфельные гарантии в апреле 2022 года выдали 3,115 тыс. кредитов на сумму 13,19 млрд грн, тогда как в марте было выдано 328 таких займа на 0,94 млрд грн, сообщило Министерство финансов Украины в среду.

"В апреле этого года заключено 3115 кредитных договоров на сумму 13,187 млрд грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в объеме 10,138 млрд грн", - указал Минфин в релизе на сайте.

Больше всего банки в апреле выдали таких кредитов сельскохозяйственным предприятиям, подчеркнули в сообщении.

Всего с декабря 2020 года выдано 8,6 тыс. кредитов под портфельные гарантиии на 24,4 млрд грн, отметил Минфин.

По данным министерства, по состоянию на 1 мая 23 банка-кредитора обслуживают 8,5 тыс. таких кредитов на 24,046 млрд грн. Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены портфельными госгарантиями, составили 15,18 млрд грн или около 50% общего лимита предоставленных гарантий, который составляет 30,224 млрд грн.

