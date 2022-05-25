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WSJ: аналитики обнаружили признаки инсайдерской торговли на крипторынке
10:36 25.05.2022 |
Группа неизвестных инвесторов получила значительную прибыль, используя инсайдерскую информацию о предстоящих листингах на криптовалютных биржах Binance, Coinbase и FTX. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Argus.
Argus обнаружила 46 цифровых кошельков, которые в августе 2021 года приобрели токены Gnosis (GNO) на общую сумму $17,3 млн. Сразу после листинга на популярных торговых платформах они продали активы, получив доход.
«Прибыль от операций с токенами, которые видны в блокчейне, составила более $1,7 млн. Однако их истинный доход, скорее всего, значительно выше, поскольку часть активов перевели с кошельков на биржи, а не обменяли напрямую на стейблкоины», - считают в Argus.
Например, один из адресов вложил в GNO $360 000 за шесть дней до листинга токена на Binance. После размещения на платформе цена актива стремительно выросла - инвестор ликвидировал позицию, получив около $140 000 дохода.
В компании отметили, что связанные с инсайдерской торговлей адреса проявляли признаки активности вплоть до апреля 2022 года.
Проблема инсайдерской торговли на криптовалютном рынке поднимается не впервые. В апреле 2022 года лидер мнений Cobie обнаружил адрес, который вложил «сотни тысяч долларов» в токены, представленные в списке Coinbase Asset Listing, за 24 часа до его публикации.
Вскоре после этого глава Coinbase Брайан Армстронг написал:
«Всегда есть вероятность, что кто-то внутри Coinbase, по своей воле или нет, может слить информацию третьим лицам, занимающимся незаконной деятельностью. Мы не терпим подобного и следим за этими практиками, проводя расследования, когда необходимо».
В минувший четверг юрисконсульт Coinbase Пол Грюал также признал, что порой недобросовестным трейдерам удается завладеть внутренней информацией о предстоящих листингах.
Вместе с тем он подчеркнул, что речь не всегда идет о сливе информации людьми - порой инсайдеры получают данные непосредственно из блокчейна.
«Например, иногда перед листингом актива мы должны протестировать его таким образом, чтобы это отразилось в блокчейне. Эти сигналы неочевидны для большинства участников рынка, однако доступны всем и могут быть обнаружены, если кто-то ищет достаточно тщательно», - написал он.
После свежей публикации WSJ глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что его компания придерживается «политики абсолютной нетерпимости» в отношении практик инсайдерской торговли.
По его словам, независимые аналитики проверили указанные Argus кошельки - ни один из них не связан с кем-либо из команды Binance.
«Вот почему мы стараемся не сообщать информацию о листинге даже командам проектов. Но иногда этого нельзя полностью избежать, когда нам требуется техническая помощь в интеграции кошельков и так далее», - написал Чжао.
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