Золото 25 мая падает с 2-недельного пика, поскольку доллар растет

Цены на золото немного снизились в среду, отступив от двухнедельного максимума на предыдущей сессии, поскольку доллар немного восстановил свои позиции, но неопределенность в отношении траектории инфляции поддержала перспективы драгоценных металлов-убежищ.

Спотовое золото подешевело на 0,2% до 1862,65 доллара за унцию по состоянию на 04:39 по Гринвичу после роста до самого высокого уровня с 9 мая в 1869,49 доллара во вторник. Фьючерсы на золото в США упали на 0,2% до $1861,50.

Цены на золото настроены прервать серию побед из пяти сессий.

Индекс доллара укрепился после достижения самого низкого уровня за месяц на предыдущей сессии, что сделало слитки в долларах более дорогими для покупателей, владеющих другими валютами.

«Инвесторы бьются над тем, как оценить траекторию инфляции сейчас, когда пик инфляции позади. Вопрос для рынка заключается в том, сколько времени потребуется для нормализации, и это, несомненно, помогает золоту», - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер в Управление активами SPI.

В то время как Федеральная резервная система усиливает свою борьбу с 40-летней инфляцией, которая, как ожидается, будет представлять собой серию значительных повышений процентных ставок, глава центрального банка США внес осторожность, предупредив, что безудержное повышение ставок может привести к «значительным экономическим потрясениям». ."

В то время как золото часто рассматривается как средство защиты от инфляции, более высокие краткосрочные процентные ставки в США повышают альтернативные издержки хранения нерентабельных слитков.

«Инвесторы в золото замечают более мягкое изменение формулировок ФРС, и падение до 1850 долларов встречает солидную поддержку», - сказал Иннес.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США укрепилась после падения на предыдущей сессии до месячного минимума, что оказало давление на спрос на слитки с нулевой доходностью.

По словам технического аналитика Reuters Ван Тао, спотовое золото может стабилизироваться около поддержки на уровне 1856 долларов за унцию и повторно протестировать сопротивление на уровне 1867 долларов.

Спот-серебро упало на 0,2% до 22,04 доллара за унцию, платина подешевела на 0,1% до 952,97 доллара, а палладий вырос на 0,4% до 2014,07 доллара.