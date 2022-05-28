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Фондовые биржи АТР 25 мая закрылись в основном ростом в рамках коррекции
13:22 25.05.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно ростом, попытавшись восстановиться после падения на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,19%, до 3107,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,17%, до 19544,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 20226,5 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 0,44%, до 2617,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,37%, до 7155,2 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,26%, до 26677,8 пункта.
На фондовом рынке АТР в среду наблюдается преимущественно положительная динамика. Аналитики полагают, что инвесторы покупают подешевевшие акции, в результате их стоимость сегодня росла. Но основным фактором, влияющим на настроения на рынке, остается экономическое положение в условиях распространения коронавируса. Ограничения, введенные в Китае, уже привели к сужению цепочек поставок, снижению спроса и перебоям производства.
"Настроения по-прежнему довольно сдержанные, но нет ничего необычного в том, что акции консолидируются после распродажи", - цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Bank of Singapore Сима Мо Сёна (Sim Moh Siong).
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