Минфин на аукционах ОВГЗ 24 мая привлек в госбюджет 9,4 млрд грн, $54,9 млн, EUR52,3 млн

|Номер аукциона
|70*
|71*
|72*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225866
|Доразмещение UA4000225791
|Доразмещение UA4000225908
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|Дата проведения
|24.05.2022
|24.05.2022
|24.05.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|25.05.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|26.10.2022
|Срок оплаты процентов
|26.04.2023
|Срок оплаты процентов
|25.10.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|57.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Срок обращения (дней)
|63
|161
|518
|Дата погашения
|27.07.2022
|02.11.2022
|25.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|554504000
|9119711000
|89216000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|554504000
|9119711000
|89216000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|6051815000
|18928786000
|4015668000
|Количество поданных заявок. шт
|28
|46
|45
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|28
|46
|45
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Поступление в бюджет
|545559850,48
|8734403210,25
|89986826,24
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|73*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225874 (ном в ин. вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|24.05.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|24.11.2022
|Срок оплаты процентов
|25.05.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|18.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.70
|Срок обращения (дней)
|365
|Дата погашения
|25.05.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|54880000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|54880000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|104395000
|Количество поданных заявок. шт
|27
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|27
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Установленная доходность. %
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|Поступление в бюджет
|54880000.00
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|74*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000222509 (ном в ин. вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|24.05.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|02.06.2022
|Срок оплаты процентов
|01.12.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|2.50
|Срок обращения (дней)
|190
|Дата погашения
|01.12.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|51707000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|51707000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|494596000
|Количество поданных заявок. шт
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|2.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|2.50
|Установленная доходность. %
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|2.50
|Поступление в бюджет
|52328518.14
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"