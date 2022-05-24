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Glassnode: неопределенность на крипторынке сохранится
16:39 24.05.2022 |
Слабые ончейн-метрики и преобладание опасений на рынке деривативов препятствуют восстановлению биткоина после волны снижения цены с конца марта. К таким выводам пришли аналитики Glassnode.
Коллапс LUNA и общее ослабление рынка сказались на ожиданиях участников рынка криптодеривативов. В биткоине соотношение открытых пут- и колл-опционов увеличилось с 50% до 70%, что указывает на возросшее стремление инвесторов обезопасить позиции от продолжения негативной динамики.
В контрактах колл с исполнением в конце июля этого года наибольший открытый интерес (ОИ) концентрируется вокруг отметки $40 000.
Наибольшее предпочтение участники отдают путам, которые принесут прибыль в случае снижения цены к $25 000, $20 000 и $15 000. Иными словами, до середины года рынок ориентируется на хеджирование рисков и/или спекуляции на дальнейшее снижение цены.
На более длинной дистанции преобладают оптимисты. В контрактах с погашением в конце года больше всего открытых позиций в диапазоне от $70 000 до $100 000. В пут-опционах наибольший ОИ сконцентрирован между $25 000 и $30 000, что близко к текущим значениям.
Ончейн-индикаторы биткоина и Ethereum указывают на ослабление спроса на пространство в блоке до минимумов за несколько лет.
В сети первой криптовалюты суммарные за сутки транзакционные комиссии вернулись в наблюдаемый с июля 2021 года диапазон минимальных значений в 10-12 BTC.
В Ethereum медианная цена на газ опустилась до 26,2 Gwei после кратковременных всплесков, вызванных распределением NFT метавселенной Otherside и коллапсом Terra. В последний раз подобные уровни наблюдались в мае-июле 2021 года и после марта 2020 года.
Рекордно низко упал показатель темпов сжигания ETH посредством EIP-1559. На прошлой неделе из обращения было выведено 2370 ETH, что на 50% меньше по сравнению с показателем начала мая. Доля не подвергшихся этой процедуре монет достигла рекордных 81,6%, что также оказало давление на цену.
Аналитики указали на снижение числа активных адресов и объема переданной стоимости при взаимодействии с популярными DeFi-протоколами вроде Aave, Compound и Uniswap.
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