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Евро дорожает к доллару на ожидании повышения учётной ставки ЕЦБ
12:57 24.05.2022 |
Курс евро растет к доллару, в то время как инвесторы оценивают комментарии главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард относительно повышения учётной ставки в будущем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 EET курс евро к доллару растёт до 1,0714 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0689 доллара; курс доллара к иене в то же время опускается до 127,22 иены со 127,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 101,95 пункта.
Подтолкнули курс евро вверх возросшие ожидания относительно потенциального повышения ставки рефинансирования ЕЦБ. Ранее Лагард, по данным СМИ, заявила, что еврозона выйдет из периода отрицательных банковских ставок до конца третьего квартала.
"Многие по-прежнему будут считать, что ЕЦБ слишком колеблется, но тот факт, что повышение скорее всего произойдет в июле и что ЕЦБ, похоже, готов повысить ставки и после этого, позитивный фактор для евро", - считают аналитики Commerzbank, чье мнение приводит агентство Рейтер.
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