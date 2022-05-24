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Цена золота растет 24 мая на ослаблении доллара
10:32 24.05.2022 |
Цена золота умеренно растет во вторник утром за счёт ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.18 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7,21 доллара, или на 0,41%, до 1855,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,52% - до 21,839 доллара за унцию.
"Цены на золото растут в начале азиатских торгов, поддерживаемые снижением курса доллара", - считает аналитика Oanda Эдвард Моя, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник продолжает снижаться, в том числе по отношению к евро и иене. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,14%, до 101,93 пункта. Ослабление доллара традиционно усиливает спрос на золото, делая его доступнее для держателей других валют.
Кроме того, дальнейшее монетарное стимулирование со стороны центробанка Китая и ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может ослабить ужесточение своей политики также может позитивно повлиять на цену золота, отметил Моя.
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