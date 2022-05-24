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Доллар, как валюта-убежище, подскочил, австралийский доллар упал, так как Snapchat испортил «настроение»
08:17 24.05.2022 |
Доллар-убежище отыграл часть своих ночных потерь во вторник, а иена также укрепилась, поскольку фьючерсы на американские акции упали после предупреждения о прибыли от Snapchat, что испортило настроение после сильного начала недели на Уолл-стрит.
Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести основным валютам, прибавил 0,1% до 102,24, отскочив после падения на 0,85% в понедельник, что унесло его дальше от почти двухлетнего пика выше 105, отмеченного в середине месяца.
Тем не менее, доллар США подешевел по отношению к основной валюте-убежищу иене, упав на 0,18% до 127,695 иены.
Евро снизился на 0,21% до 1,0672 доллара, хотя и едва ли смягчил рост на 1,17% с понедельника, когда президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что политики, вероятно, поднимут ставку по депозитам в зоне евро с отрицательной территории к концу сентября.
Чувствительный к риску австралийский доллар упал на 0,46% до 0,70775 доллара, а фунт стерлингов - на 0,22% до 1,2558 доллара.
Фьючерсы на американские акции показали снижение на 0,81% для S&P 500 и падение на 1,41% для Nasdaq при перезапуске, омрачив сильную сессию в понедельник, когда индексы выросли на 1,86% и 1,68% соответственно.
Трейдеры указали на предупреждение о прибыли после звонка от владельца Snapchat Snap, в результате которого акции упали на 28% в расширенной торговле.
Доллар падает вместе со снижением доходности казначейских облигаций после многолетних пиков, при этом агрессивное смягчение Федеральной резервной системы уже учтено в ценах.
Между тем, позитивные признаки для мировой экономики, такие как ожидаемое восстановление Шанхая после нескольких недель ограничений, введенных из-за COVID-19, и комментарии президента США Джо Байдена на этой неделе о возможном ослаблении торговой войны с Китаем, подняли настроения за счет доллара.
Публикация мировых индексов PMI в обрабатывающей промышленности во вторник станет еще одним ключевым моментом для валютных трейдеров.
«Если данные будут хорошими, это должно продолжить тенденцию к ослаблению доллара по мере того, как мировая экономика восстанавливается после различных потрясений», - сказал Джозеф Капурсо, стратег Commonwealth Bank of Australia.
«Доллар США достигает пика, а товарные валюты, такие как австралийский доллар, достигают дна, но это будет ухабистым».
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