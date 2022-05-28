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Фондовые биржи АТР 24 мая закрылись в основном снижением на опасениях за Китай
13:30 24.05.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно снижением, инвесторы оценивают влияние ограничений COVID-19 на экономику Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,41% - до 3070,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,86%, до 1957,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,75%, до 20112,1 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,57% - до 2605,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,16%, до 7160,1 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,94%, до 26748,14 пункта.
Во вторник индексы АТР закрыли торги в основном снижением на фоне пессимистичных настроений, вызванных опасениями об экономическом росте Китая в свете коронавирусных ограничений. Так, ограничения уже привели к сужению цепочек поставок, снижению спроса и остановке производства.
"Сохраняющиеся ограничения и отсутствие ясности в отношении стратегии выхода из текущей ковидной политики, вероятно, ослабят корпоративное и потребительское доверие и помешают высвобождению отложенного спроса", - приводит агентство Блумберг слова экономистов UBS.
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