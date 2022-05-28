Уолл-стрит вырос 23 мая благодаря крупным технологиям и банкам

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Уолл-стрит вырос 23 мая благодаря крупным технологиям и банкам

07:50 24.05.2022 |

Фінанси

 

Фондовые индексы США в понедельник завершили торги ростом, так как прибыль от банков и восстановление ведущих на рынке акций технологических компаний поддержали широкомасштабное ралли после самой длинной серии еженедельных падений на Уолл-стрит со времен краха доткомов более 20 лет назад.

Все три основных фондовых индекса США выросли на 1,6-2,0%, при этом наибольший рост был обеспечен восстановлением акций технологических компаний Apple Inc и Microsoft Corp.

Банки, чувствительные к процентным ставкам, подскочили на 5,1% после того, как крупнейший кредитор США JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) повысил свой прогноз процентных доходов на текущий год.

Акции JPMorgan Chase выросли на 6,2%.

«Это похоже на ралли облегчения, а не на фундаментальное изменение настроений инвесторов», - сказал Оливер Перше, старший вице-президент Wealthspire Advisors в Нью-Йорке. «Инвесторы в целом чувствуют, что есть еще одна проблема, и они, вероятно, правы в краткосрочной перспективе».

В пятницу S&P 500 закрылся на 18,7% ниже своего рекордного максимума закрытия, достигнутого 3 января. Если эталонный индекс закроется на 20% или более ниже этого рекорда, это подтвердит, что с тех пор он находится на медвежьем рынке.

В последние недели рынки были взбудоражены опасениями по поводу устойчиво высокой инфляции и агрессивных попыток Федеральной резервной системы обуздать ее, пока мировая экономика справляется с последствиями российского вторжения в Украину.

«Сегодня кажется, что рынок меньше опасается фактора инфляции и способности ФРС организовать, так сказать, мягкую посадку», - сказал Чак Карлсон, главный исполнительный директор Horizon Investment Services в Хаммонде, штат Индиана.

Но «предвзятость по-прежнему в сторону минуса», - добавил Карлсон.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 618,34 пункта, или 1,98%, до 31 880,24 пункта, S&P 500 прибавил 72,39 пункта, или 1,86%, до 3973,75 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 180,66 пункта, или 1,59%, до 11 535,28 пункта.

ФРС сообщит инвесторам о своем настроении в среду, когда опубликует протокол своего последнего заседания по вопросам политики.

Экономические показатели на этой неделе могут еще раз подтвердить мнение о том, что пик инфляции пришелся на март, и показать, повлияли ли высокие цены на покупательную способность потребителей.

Все 11 основных секторов S&P 500 завершили сессию зеленым цветом, при этом финансовый сектор показал наибольший процентный прирост, прибавив 3,2%.

Сезон отчетности за первый квартал почти завершен: 474 компании из S&P 500 опубликовали результаты. По данным Refinitiv, из них 78% превзошли ожидания.

Забегая вперед, предварительные объявления за текущий квартал в целом пессимистичны: 59 отрицательных прогнозов и 32 положительных, по сравнению с 37 отрицательными и 52 положительными прогнозами в квартале прошлого года, по данным Refinitiv.

Акции VMWare Inc выросли на 24,8% после того, как в выходные появились сообщения о том, что производитель чипов Broadcom Inc ведет переговоры о приобретении поставщика облачных услуг. Broadcom упал на 3,1%.

Котирующиеся в США акции китайского приложения для заказа такси Didi Global упали на 4,0% после того, как акционеры проголосовали за исключение из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи.

Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 2,43 к 1; на Nasdaq соотношение 1,44 к 1 благоприятствовало росту.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 31 новый минимум; Nasdaq Composite зафиксировал 27 новых максимумов и 142 новых минимума.

Объем на биржах США составил 10,93 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,36 млрд за последние 20 торговых дней.
По материалам: investing.com
 

ПО РУБРИКАМ

27.05 Доллар США 27 мая перешел к росту в паре с евро, дешевеет к иене и фунту

27.05 МТСБУ не будет взымать регрессы со ставших виновниками ДТП воинских частей или военнослужащих ВСУ

27.05 Азиатские биржи 27 мая закрылись ростом вслед за индексами Уолл-стрит

27.05 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.05.22

27.05 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.05.2022

27.05 Остаток средств на корсчетах банков 27.05.22

27.05 Приватбанк выиграл суд за торговый центр в Днепре

27.05 Золото дорожает 27 мая как актив-убежище

27.05 Индексы Уолл-стрит выросли 26 мая на прогнозах ритейлеров

26.05 Доллар слабеет к евро и иене 26 мая после публикации протокола ФРС США

26.05 Фондовые биржи АТР снизились 26 мая на опасениях о возможной рецессии в США

26.05 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 25.05.22

26.05 НБУ пока сохранит текущий фиксированный курс

26.05 В Bloomberg предупредили об ужесточении регулирования криптовалют в Турции

26.05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.05.22

• дальше…

27.05 Бизнес уже получил 114 миллиардов доступных кредитов

27.05 Во время войны землю в пользование можно предоставлять по упрощенной процедуре - U-LEAD

27.05 Убытки операторов ГРС от российской агрессии оцениваются в 9,9 млрд гривен, - РГК

27.05 Кабмин образовал комиссию для аудита нанесенного россией ущерба

27.05 «Нафтогаз» начал предарбитражную процедуру из-за недоплат «Газпрома» по контракту на транзит газа - Витренко

27.05 Нефть 27 мая перешла к снижению после роста накануне, Brent у $117,27 за баррель

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

27.05 Средняя цена на автогаз в Украине 27 мая превысила 40 грн/л

27.05 Нафтогаз опровергает, что тарифы на тепло возрастут втрое

27.05 Нерезиденты возобновили хранение газа в украинских ПХГ - глава «Нафтогаза»

• дальше…

27.05 Пентагон говорит, что еще не принял решение о поставках в Украину MLRS

27.05 Китай закрыл воздушное пространство для угнанных Россией самолетов

27.05 Иран заявил о задержании двух греческих танкеров в ответ на действия США

27.05 В Литве прошла секретная конференция, где обсуждали сценарии России без Путина – Bild

27.05 Лидеры ЕС на саммите не будут обсуждать эмбарго на российскую нефть

27.05 Швеция и Финляндия не добились прогресса в переговорах с Турцией по членству в НАТО - СМИ

27.05 В Турции хотят криминализировать распространение «дезинформации» в соцсетях

27.05 В Кыргызстане и Туркменистане отключили вещание каналов ВГТРК

27.05 Страны G7 будут добиваться декарбонизации к 2035г - Минэкономики ФРГ

27.05 Поставка нефти из России в Индию и Китай достигла рекордных значений – аналитики

27.05 Российским олигархам могут разрешить откупиться от санкций: деньги пойдут на восстановление Украины – AP

27.05 США надеются на возврат в строй остановленных ранее нефтеперерабатывающих предприятий

27.05 США готовятся одобрить предоставление Украине ракетных систем большой дальности - CNN

27.05 В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях

27.05 У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay

• дальше…

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

25.05 «Дия» запустила опрос о владении оружием

24.05 Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

23.05 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

20.05 Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

18.05 В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей

11.05 На восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен, - Укравтодор

09.05 Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта

05.05 В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая

27.04 Укравтодор: Россия повредила 23 тыс. км дорог в Украине, 500 км – уже расчищены

25.04 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

22.04 Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить удостоверение для возвращения бесплатно

20.04 На Киевщине уже функционируют три переправы — Кубраков

• дальше…

27.05 Пентагон говорит, что еще не принял решение о поставках в Украину MLRS

27.05 «Ненужный» Конституционный суд. Зачем заместитель Ермака подставляет Зеленского

27.05 Экс-глава КС Тупицкий объявлен в розыск – прокуратура

27.05 Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и саммите Европейской народной партии

27.05 Российским олигархам могут разрешить откупиться от санкций: деньги пойдут на восстановление Украины – AP

27.05 США готовятся одобрить предоставление Украине ракетных систем большой дальности - CNN

27.05 США договариваются с Украиной об ограничениях для использования американского оружия - Reuters

26.05 Канцлер Германии: Путин не должен выиграть свою войну

26.05 Зеркаль: Украина могла бы повлиять на Венгрию нефтепроводом «Дружба»

26.05 США ответили на шантаж РФ. Санкции в обмен на доступ к украинским портам снимать не будут

26.05 Глава Concorde Capital Мазепа ориентируется на завершение войны в конце 2023 года

25.05 Швейцария намерена арестовать активы Иванющенко на $104 млн

25.05 ЕС, США и Британия создали группу для координации усилий по расследованию военных преступлений РФ

25.05 «Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»

25.05 Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники

• дальше…

27.05 Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года

27.05 Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году

27.05 Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья

27.05 Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров

27.05 Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России

27.05 Bentley запускает спецсерию автомобилей для любителей комфорта, а не быстрой езды

27.05 Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете

27.05 В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях

27.05 У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay

26.05 Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет

26.05 Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла

26.05 Электромобилям предрекли подорожани

26.05 Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны

26.05 Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing

26.05 Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно