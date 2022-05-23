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Банки во время полномасштабной войны выдали 6,7 тыс. "доступных кредитов" на 24,38 млрд грн - Минфин
Банки за минувшую неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 1,062 тыс. льготных кредитов на 3,9 млрд грн, а в целом за время полномасштабной войны России против Украины выдали 6,7 тыс. займов на 24,38 млрд грн, в том числе госбанки – 5,335 тыс. займов на 15,2 млрд грн.
Как указал Минфин в понедельник на сайте, наибольшая сумма выданных в военное время льготных кредитов – это займы для сельскохозяйственных товаропроизводителей, преимущественно под инвестиционные цели – таких уполномоченные банки выдали 15,6 млрд грн.
Еще 3,9 млрд грн кредитов были выданы на антивоенные цели, 3,09 млрд грн - как антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств, 1,58 млрд грн - в качестве рефинансирования ранее полученных займов, а также 0,21 млрд грн – займы под инвестцели, добавил Минфин.
Как сообщалось, в марте правительство расширило возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности, упростило возможность получение льготных кредитов под 0% годовых с 80%-ной гарантией правительства.
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