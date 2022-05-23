Президент Европейского центробанка назвала криптовалюты бесполезными и ничем не обеспеченными

На криптовалюты продолжают сыпаться удары. Помимо падения их курса и вывода с рынка криптоактивов на сумму почти триллион долларов, на них обрушилась критика президента Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde).

Выступая на одном из германских телеканалов, Лагард очень чётко обозначила свою позицию: «Я всегда говорила, что криптоактивы представляют собой высокоспекулятивные, очень рискованные активы. По моей скромной оценке, они ничего не стоят. Они ничем не обеспечены, за ними нет основополагающих активов, способных служить якорем безопасности».

Президент заявила, что как хранитель евро, ECB намерен поддерживать открытый диалог с людьми, которым он служит. Примечательно, что комментарии такого высокопоставленного лица последовали в тот момент, когда криптовалюты переживают серьёзнейший кризис.

Коллапс Terra и Luna ранее в этом месяце нанёс жесточайший удар по рынку криптовалют в целом, к чему добавились давление со стороны регуляторов многих стран и события на Украине. Как сообщает TechSpot, в сравнении с максимумом за последние шесть месяцев цена биткоина упала почти на 50 %, а Ethereum за последний месяц подешевел приблизительно на 42 %.

При этом Лагард не является ярым противником цифровых валют. Выступая на телевидении, она сообщила о проекте EЦБ по внедрению цифрового евро, который должен появиться в обороте в следующие четыре года, пообещав, что в день появления цифровой европейской валюты любого типа за ней будет стоять Европейский центробанк - этим она будет отличаться от многих цифровых активов, имеющихся сейчас на рынке.

По словам президента, хотя она сама не держит каких-либо криптоактивов, зато следит за ними очень внимательно, а один из её сыновей пошёл против материнских советов, инвестировав в них свои средства.

Комментарий Лагард последовал вскоре после высказываний криптомиллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), основателя и главы биржи FTX, заявившего об отсутствии у биткоина будущего как у платёжной сети. Он раскритиковал валюту за использование модели Proof-of-Work (PoW), из-за которой чрезвычайно низка эффективность системы, зато велик наносимый окружающей среде урон.



