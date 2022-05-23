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Евро 23 мая укрепляется к доллару в рамках коррекции
13:26 23.05.2022 |
Курс доллара опускается к другим основным валютам в понедельник днем, при этом евро укрепляется всего лишь в рамках временной коррекции, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 12.28 EET курс евро к доллару растет до 1,0667 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0560 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 127,52 иены со 127,85 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,98%, до 102,14 пункта.
Спрос на доллар в последние пару месяцев вырос, так как инвесторы стали отдавать предпочтение более надежным активам. Периодически инвесторы фиксируют прибыль, хотя фундаментальные факторы, влияющие на динамику курса валют, как отмечают аналитики, остаются неизменными.
"Мы рассматриваем это (рост курса евро - ред.) как временную коррекцию к доллару. Если мы посмотрим на основные факторы, на которых доллар так сильно укреплялся в последние месяцы, мы увидим, что эта фундаментальная история существенно не изменилась", - отметил валютный аналитик MUFG Bank Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Среди таких факторов, которые поддерживали доллар можно назвать внешнеполитическую напряженность, высокую инфляцию во всём мире и ожидание повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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