НБУ продал на межбанке $650 млн на прошлой неделе

Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 мая составила 642,97 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

За отчетную неделю Нацбанк купил всего 7,4 млн долларов, в то время как продал 650,37 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 1 811,7 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 7 134,46 млн долларов и 1,78 млрд евро.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в 2021 году купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.