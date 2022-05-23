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НБУ продал на межбанке $650 млн на прошлой неделе
11:21 23.05.2022 |
Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 мая составила 642,97 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
За отчетную неделю Нацбанк купил всего 7,4 млн долларов, в то время как продал 650,37 млн долларов.
Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 1 811,7 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 7 134,46 млн долларов и 1,78 млрд евро.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в 2021 году купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.
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