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Ежедневный отток по украинским картам за рубежом около $100 млн - НБУ
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
"У нас по картам каждый день $100 млн отток", - написал он в Facebook.
Национальный банк Украины с 21 мая 2022 снял ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом или снимают с карточек наличную валюту.
"Таким образом НБУ создает возможности для сближения курса конвертации валюты для временно находящихся за рубежом и курса покупки наличной валюты для граждан, остающихся в Украине", - пояснил цель этого решения регулятор в Facebook.
Помимо того Нацбанк снизил вдвое лимит снятия валюты в банкоматах за рубежом с гривневых карточек - до 50 тыс. грн
"Также это минимизирует "карточный туризм". По имеющимся данным, значительная часть операций с гривневыми картами за рубежом - это снятие наличных с банкоматов. Заметная часть этой наличности потом возвращается в Украину и попадает на нелегальный наличный рынок. То есть де-факто дефицитные валютные ресурсы могут тратиться на неприоритетные для военного времени потребности, что сейчас крайне важно минимизировать", - указал НБУ.
По его мнению, выравнивание условий прямой (через наличные операции) и косвенной (через карточные операции) покупки валюты, в Украине и за рубежом, населением является мерой, которая позволит предотвратить непроизводительное выведение капитала и защитить международные резервы Украины.
Как сообщалось, Нацбанк в третью неделю мая вновь существенно больше продал долларов, чем купил - на $650,4 млн, что почти на 80% больше, чем во вторую неделю месяца, и на 10% - чем в первую.
В первые полторы недели после начатой Россией 24 февраля войны "чистая" покупка Нацбанком валюты составила $690,3 млн и EUR20 млн, так как запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.
Однако в последующие недели объем покупки валюты центробанком начал падать, тогда как объемы ее продажи - увеличиваться. В результате интервенции НБУ в апреле выросли до $2,2 млрд с $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2022 года, согласно данным НБУ, составили $26,94 млрд, что на 4% меньше, чем на начало марта ($28,11 млрд).
Согласно данным ООН, из Украины с начала войны выехало около 4,5 млн человек.
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