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Золото дорожает 23 мая на слабом долларе
08:47 23.05.2022 |
Цена золота в понедельник утром растет на фоне более дешевого доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 11,34 доллара, или на 0,62%, до 1853,43 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,95% - до 21,878 доллара за унцию.
Поддержку драгоценному металлу в понедельник утром оказывает индекс доллара, который снижается на 0,43%, до 102,7 пункта. Более дешевый доллар делает золото более выгодным для покупки.
Кроме того, по словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, стоимость золота уверенно находится выше уровня 1800 долларов и, похоже, может снова стать привлекательным, поскольку инвесторы ожидают очередного раунда продаж на фондовом рынке.
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