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Доллар США колеблется с понижением, так как надежды на экономический рост в Китае поднимают «австралийца»
08:11 23.05.2022 |
Доллар начал неделю в минусе после своего первого недельного падения почти за два месяца, поскольку инвесторы сократили ставки на дальнейший рост доллара в результате повышения ставок в США и выразили надежду на то, что ослабление карантина в Китае может помочь глобальному росту.
Фьючерсы на фондовом рынке США резко подскочили в начале торгов в Азии и потянули за собой чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары.
В последний раз австралийский доллар вырос на 0,4% до 0,7080 доллара и поднялся на 3,8% за полторы недели. Киви вырос на 0,6% до 0,6450 доллара, трехнедельного максимума.
"Это достаточно позитивное начало недели", - сказал глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл.
«У нас действительно был резкий разворот слабости фондового рынка США за последний час или около того в пятницу, так что, возможно, здесь есть некоторый импульс», - добавил он. «Доллар США, похоже, в настоящее время теряет импульс роста».
Евро и иена выросли: иена выросла на 0,1% до 127,83 доллара за доллар, а евро - на 0,2% до 1,0586 доллара после роста доллара на прошлой неделе на 1,5%.
Индекс доллара США упал на 0,1% до 102,790, что примерно на 2% ниже максимума двух десятилетий в 105,010, достигнутого ранее в мае.
«Доллар может достичь пика, учитывая устойчивость Европы к энергетическому шоку и потенциальное ослабление карантина в Китае», - сказал стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.
«Учитывая тип политической поддержки, мы ожидаем, что инвестиции будут восстанавливаться быстрее, чем потребительские расходы», - сказал он. «Инвестиции в добычу полезных ископаемых (и, следовательно) очень позитивны для сырьевых валют, таких как австралийский доллар и канадский доллар, в дополнение к юаню».
КИТАЙСКАЯ НАДЕЖДА
Шанхай выходит из карантина, и неожиданно большое снижение ставки в Китае на прошлой неделе было воспринято как сигнал о том, что власти собираются оказать поддержку восстановлению экономики.
Город с населением 25 миллионов человек рассчитывает снять общегородскую изоляцию и вернуться к более нормальной жизни с 1 июня.
На прошлой неделе у юаня была лучшая неделя с конца 2020 года, и в начале понедельника он укрепился до 6,6861 за доллар в оффшорной торговле.
На прошлой неделе канадский доллар рос третью неделю подряд и немного вырос до 1,2814 канадских долларов за доллар в начале понедельника.
На прошлой неделе фунт стерлингов подскочил почти на 2% на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по розничным продажам и более широкого переосмысления рынками того, действительно ли глобальные центральные банки сильно отстают от Федеральной резервной системы. В последний раз он вырос на 0,3% до 1,2527 доллара.
На этой неделе в Азии основное внимание уделяется геополитике, поскольку президент США Джо Байден совершает поездку по региону, продвигая более активное экономическое участие США и стремясь дать отпор влиянию Китая.
В понедельник он встречается с императором Японии перед переговорами с премьер-министром Фумио Кисида.
Австралия избрала новое правительство в субботу, хотя реакция рынка была приглушенной, поскольку опросы предсказывали победу левоцентристской Лейбористской партии, и ожидается, что она не изменит направление или темпы повышения процентных ставок.
Ожидается, что в среду Резервный банк Новой Зеландии поднимет ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов. Протокол заседания Федеральной резервной системы США также будет опубликован в среду.
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