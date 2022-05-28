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Фондовые биржи АТР закрылись 23 мая в основном ростом
14:06 23.05.2022 |
Основные фондовые индексы Азии закрыли торги понедельника в основном ростом после заявления президента США Джо Байдена о вопросе пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,01%, до 3146,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1994,76 пункта; гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,19%, до 20470,06 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,31%, до 2647,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 7148,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,98%, до 27001,52 пункта.
В понедельник влияние на азиатские торги оказало заявление Байдена о том, что вопрос относительно возможности отмены пошлин на импорт ряда товаров из Китая, введенных при предыдущем американском президенте Дональде Трампе, "находится на рассмотрении".
США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.
Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому знаменателю".
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