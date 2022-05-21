Постепенный возврат к гибкому курсу доллара возможен при возобновлении экспорта - НБУ

Национальный банк готов постепенно снимать ограничения курса доллара при условии возобновления экспорта украинских товаров.

Об этом заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время весеннего делового форума во Львове, сообщает корреспондент Укринформа.

"Основной, наверное, фактор - это хотя бы какое-то возобновление экспортных поступлений. Если мы будем видеть, что экспорт возобновляется - мы можем говорить о постепенном, медленном возврате к рыночным механизмам. Но сейчас мы их не видим, мы остаемся на фиксированном курсе", - сказала Рожкова.

По ее словам, фиксированный курс доллара на сегодняшний день является единственным якорем, сдерживающим инфляцию. Рожкова объяснила, что высший курс спровоцировал бы более высокую инфляцию, чем сейчас (16,4% в апреле). Это, в свою очередь, увеличило бы расходы правительства на обеспечение армии, расход аграриев, дефицит бюджета.

Первая заместитель главы НБУ также отметила, что сейчас единственным источником валюты в стране являются валютные резервы Нацбанка. С начала полномасштабного российского вторжения НБУ продал 4,8 млрд. долларов из своих резервов.

Как сообщалось, Национальный банк в день объявления войны Россией 24 февраля 2022 зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар.