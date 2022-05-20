НБУ вдвое понизил лимит на снятие наличной валюты за рубежом - до 50 тыс. грн

Национальный банк Украины (НБУ) вдвое понизил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, - до 50 тыс. грн со 100 тыс. грн накануне, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №102 от 20 мая, которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 21 мая.

Согласно сообщению регулятора, понижение лимита позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит - защитить международные резервы Украины.

В то же время с валютных счетов, открытых в украинских банках, граждане и далее смогут снимать за границей наличные в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн, уточнил НБУ.

Кроме того, изменения не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг - большинство из них можно и дальше осуществлять без ограничений.

Своим постановлением НБУ также запретил банкам проводить операции, нарушающие введенные центробанком ограничения или способствующие их обходу.

Помимо этого банкам временно запрещено переводить средства в целях предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений), предоставлять кредиты юрлицам в нацвалюте для погашения кредитов в инвалюте, а также изменять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юрлицами (кроме банков), из инвалюты на гривну.

Соответствующие изменения также призваны ограничить возможности непродуктивного оттока капитала и сохранить золотовалютные резервы на достаточных уровнях, уточнил регулятор.