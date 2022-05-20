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Фунт готовится показать сильнейший недельный рост к доллару
13:36 20.05.2022 |
Курс фунта растет к доллару, причем за неделю он поднялся уже на 1,7%, что является сильнейшим недельным ростом с декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.57 EET курс фунта стерлингов растет к доллару до 1,2481 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,246 фунта.
Курс евро к доллару увеличивается до 1,0589 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0586 доллара. Курс доллара к иене растет до 128,19 иены со 127,80 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 102,9 пункта.
Фунт дорожал к доллару в течение всей недели, не считая коррекции в среду. Суммарно за этот период фунт подорожал на 1,7%. Такая недельная динамика является лучшей с декабря 2020 года.
Поддержку британской валюте оказал ряд статданных по стране. Безработица в стране в январе-марте снизилась до 3,7%, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на уровне декабря-февраля в 3,8%. Розничные продажи в стране в апреле неожиданно выросли к марту - на 1,4%. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,2%. В годовом выражении показатель снизился на 4,9% вместо ожидавшихся 7,2%.
Позитивная статистика ослабила опасения, связанные с инфляцией, которые привели к падению курса фунта в среду. Инфляция в Великобритании подскочила до максимума за 40 лет, несмотря на неоднократные повышения ставки Банком Англии для ее сдерживания.
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