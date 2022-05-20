Доллар настроен на первую убыточную неделю за семь на фоне снижения доходности в США

Доллар США приближался к худшей неделе с начала февраля по отношению к основным валютам в пятницу из-за падения доходности казначейских облигаций и усталости после 10-процентного 14-недельного роста валюты.

Индекс доллара, который измеряет его по отношению к шести основным конкурентам, попытался немного отыграться в выходные, поднявшись на 0,05% до 102,96, но за неделю остался на 1,42% ниже, на пути к шестинедельной победной серии. В прошлую пятницу он взлетел до самого высокого уровня с января 2003 года на отметке 105,01.

Даже с учетом того, что мировые акции упали на этой неделе из-за рисков для роста из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, возглавляемого Федеральной резервной системой, и строгих ограничений Китая для подавления вспышки COVID-19, привлекательность доллара в качестве убежища в одночасье уступила место снижению доходности США. инвесторы бросились за сохранностью казначейских облигаций.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций упала до более чем трехнедельного минимума в 2,772% в четверг по сравнению с 3,5-летним максимумом более 3,2% в начале этого месяца.

«Доллар созрел для отката», - написал в записке для клиентов старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. «Повсеместная слабость может продолжаться еще некоторое время».

Другие валюты-убежища продолжили ралли в одночасье, так как ключевой индекс мировых акций показал седьмое недельное снижение, самое продолжительное за всю историю.

Тем не менее, азиатские акции немного восстановились в пятницу, чему способствовало снижение Китаем ключевого ориентира кредитования, чтобы смягчить экономический спад.

В пятницу иена немного подросла, продемонстрировав второй недельный рост подряд, а доллар за этот период упал на 0,84% до 128,13 иены.

Швейцарский франк показал лучшую неделю с марта 2020 года, при этом доллар упал на 3,1% с прошлой пятницы до 0,97070 франка.

Растут опасения, что ФРС и другие центральные банки отстали в борьбе со сверхгорячей инфляцией и должны будут еще более агрессивно ужесточать политику, что, как следствие, причиняет боль экономике.

Война на Украине также не собирается ослабевать, омрачая перспективы инфляции, вызванной ценами на сырьевые товары.

Путь выхода Китая из карантина из-за коронавируса также остается неясным, что угрожает усилением глобального ценового давления, даже несмотря на то, что Шанхай готовится разрешить большему количеству предприятий в районах с нулевым уровнем COVID возобновить нормальную работу с начала июня, а его порты в настоящее время работают на 90% пропускной способности.

Валюты-антиподы получили поддержку от признаков возобновления работы их основного торгового партнера: австралийский доллар вырос на 1,24% на этой неделе, а киви прибавил 1,51%.

Тем не менее, валюта Австралии упала в пятницу на 0,35% до 0,7023 доллара после роста на 1,33% на предыдущей сессии.

«Вчера австралиец получил непропорционально большую выгоду от новостей из Китая, поэтому я думаю, что это просто небольшое ослабление, возможно, происходит некоторое позиционирование», - сказал Джозеф Капурсо, стратег из Commonwealth Bank of Australia.

Новозеландский киви, тем не менее, удержал весь скачок предыдущего дня на 1,41%, немного поднявшись до 0,6385 доллара. Резервный банк Новой Зеландии установит политику в следующую среду, ожидая повышения ключевой ставки еще на полпункта.

В пятницу евро снизился на 0,1% до 1,05725 доллара, но все еще находился на пути к недельному росту на 1,56%.

Фунт стерлингов упал на 0,11% до 1,2457 доллара, но за неделю вырос на 1,49%, что стало лучшим показателем с конца 2020 года.

Аналитики Westpac предупредили, что не следует сбрасывать со счетов доллар, даже если его ралли «теряет часть своей жизнеспособности».

«Еще слишком рано говорить о долгосрочном пике на фоне нестабильной конъюнктуры на мировом рынке и решительных действий ФРС», - написали аналитики австралийского банка в аналитической записке, рекомендуя покупать на падении до 102 и ориентируясь на 105 в течение нескольких недель.