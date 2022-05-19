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В Goldman Sachs назвали условие для успеха алгоритмических стейблкоинов
16:52 19.05.2022 |
Алгоритмические стейблкоины могут добиться успеха в долгосрочной перспективе только в случае получения широкого применения в платежных операциях. К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs, пишет The Block.
В своем отчете специалисты указали, что в настоящее время стейблкоины используются в качестве платежного средства «только на ограниченном уровне».
«Если бы реальный вариант применения со временем расширялся, это могло бы создать более стабильную базу спроса на активы. Гипотетически алгоритмический стейблкоин мог бы выжить в долгосрочной перспективе, если бы имел постоянный спрос, связанный с транзакциями», - говорится в документе.
В Goldman Sachs отметили, что «стабильные монеты» удовлетворяют потребность на рынке криптовалют, позволяя инвесторам торговать менее волатильными активами без сложностей с конвертацией в фиат.
«Однако алгоритмические стейблкоины, в частности, уязвимы для самореализующихся кризисов, что теперь очевидно после краха UST и LUNA. [...] соответствующее регулирование могло бы улучшить стабильность и снизить риск на рынке стейблкоинов», - добавили аналитики.
Цены UST и LUNA начали падение 10 мая. Это произошло на фоне оттока активов из протокола Anchor вследствие снижения ставки доходности по депозитам до 17,87%. В результате еще 8 мая «стабильная монета» краткосрочно теряла привязку к доллару.
Падение продолжилось 11 мая, следом используемая для чеканки алгоритмического стейблкоина LUNA обрушилась до $0,3.
Ранее технический директор Tether Паоло Ардоино заявил, что UST опасен для рынка криптовалют из-за своего подхода к обеспечению.
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